Angolana Sonangol vende participação em empresa imobiliária

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola vai desfazer-se da participação de 51% que controla na empresa imobiliária Kora Angola através da subsidiária Sonangol Imobiliária e Propriedades (Sonip), ao abrigo de um despacho presidencial publicada no diário oficial.

A Sonip é uma das várias subsidiárias da petrolífera angolana, neste caso para a área do imobiliário e património, tal como a Kora Angola, empresa que em 2013 recebeu um contracto do Estado angolano para a construção de 17 mil habitações, em diversas zonas do país.

O despacho citado pela agência noticiosa Lusa autoriza a Sonip a vender a participação de 51% na Kora Angola à empresa Diembo, Limitada, sem adiantar o valor do negócio.

O documento refere igualmente que a “actual conjuntura económica do país impõe a redução da intervenção e peso do Estado angolano na economia”, além da “reorganização das empresas do sector público.”

A empresária Isabel dos Santos assumiu em Junho de 2016 o cargo de presidente do conselho de administração da Sonangol, tendo por missão efectuar a reorganização daquele que é o maior grupo empresarial de Angola.

“A empresa estava com os cofres vazios, tínhamos muitas dificuldades, mas este ano estamos a superar essas dificuldades e passo a passo começar a pensar no futuro”, disse Isabel dos Santos, terça-feira, após a cerimónia de investidura de João Lourenço como Presidente de Angola. (Macauhub)