Grupo estatal da Tailândia compra gás natural em Moçambique

O grupo estatal PTT, anteriormente conhecido por Petroleum Authority of Thailand, assinou um acordo para comprar 2,6 milhões de toneladas por ano de gás natural a ser extraído pelo grupo norte-americano Anadarko Petroleum no bloco Área 1 da bacia do Rovuma, norte de Moçambique, noticiou o jornal Bangkok Post.

O grupo Anadarko Petroleum funciona como operador do bloco Área 1 com uma participação de 26,5%, sendo os restantes parceiros a estatal moçambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (15%), Mitsui E&P Mozambique Area 1 Ltd. (20%), ONGC Videsh Ltd. (16%), Bharat PetroResources Ltd. (10%), PTT Exploration & Production Plc (8,5%) e Oil India Ltd. (4,0%).

A PTT Exploration & Production Plc, subsidiária do grupo tailandês PTT, adquiriu a participação de 8,5% detida pela irlandesa Cove Energy, ao adquirir a totalidade do capital desta empresa, cujo principal activo era precisamente aquela participação, contra o pagamento em dinheiro de 1,9 mil milhões de dólares.

Os parceiros do bloco Área 1 deverão tomar uma decisão final de investimento até ao final de 2017, a fim de que o início da extracção de gás natural se possa iniciar entre 2022 e 2023. (Macauhub)