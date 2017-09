Brasil participa na InterWine China 2017 pela primeira vez

A InterWine China 2017, uma das maiores feiras mundiais do sector das bebidas, vai contar este ano pela primeira vez com a participação de empresas do Brasil que colocarão em exposição vinhos, aguardentes e cervejas artesanais, noticiou a imprensa brasileira.

A 19.ª edição da InterWine China decorre de 12 a 14 de Novembro na cidade de Cantão, capital da província de Guangdong, tendo edições anteriores contado com a participação de expositores de países como França, Espanha, Itália, Chile e Estados Unidos.

Claudio Melfi, sócio da Business Nesting Limited, que reunirá num único “stand” as marcas e fabricantes brasileiros que marcarem presença na InterWine 2017, disse que “entrar no mercado chinês pode ser a maior oportunidade existente no momento, não apenas pelo tamanho e robustez actual da economia do país, mas principalmente pelas perspectivas futuras.”

Dados oficiais chineses indicam que o país importou 638 milhões de litros de vinho em 2016, um aumento homólogo de 5%, tendo o valor ascendido a 2300 milhões de dólares.

O mercado de cerveja na China movimenta anualmente mais de 70 mil milhões de dólares e o consumo de bebidas destiladas tem estado em crescimento, havendo estimativas que indicam que até 2012 o país estará a consumir cerca de 6,7 mil milhões de litros.

Com sede em Hong Kong e escritório no Brasil, a Business Nesting International Limited actua no ramo de importação, exportação e consultoria em comércio externo desde sua fundação, em 2010.

Através de uma subsidiária na cidade de Zhongshan, na China, a Business Nesting lançará em 2018 uma plataforma de internacionalização de negócios que permitirá às pequenas e médias empresas lançar seus produtos e serviços na China. (Macauhub)