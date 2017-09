Negócios entre Angola e a China ultrapassam 10 mil milhões de dólares em 2017

O valor dos novos projectos desenvolvidos este ano ao abrigo do acordo de cooperação entre Angola e a China ultrapassou 10 mil milhões de dólares, revelou quinta-feira em Luanda o embaixador da China em Angola.

O embaixador Cui Aimin, que discursava numa cerimónia comemorativa da passagem do 68.º aniversário da proclamação da República Popular da China, dia 1 de Outubro de 1949, disse que o montante citado foi aplicado em diversos projectos de infra-estruturas.

Alguns dos projectos abrangidos pelo acordo de cooperação são o Centro de Demonstração de Tecnologias Agrícola e o Instituto de Relações Internacionais, ambos em fase de conclusão, bem como a quarta equipa médica recentemente chegada a Angola.

No seu discurso perante convidados, na sua maioria diplomatas acreditados em Angola, o embaixador afirmou que Angola é para a China um parceiro estratégico com o qual a cooperação “aprofunda-se constantemente”, de acordo com a agência noticiosa Angop.

O embaixador, depois de salientar que as empresas são a base da cooperação entre os dois países, apelou para que explorem novas áreas de intervenção e pediu ao governo de Angola continue a prestar apoio às empresas chinesas, nomeadamente no que se refere à protecção dos investimentos. (Macauhub)