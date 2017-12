Aeroportos de Cabo Verde movimentam mais aviões e passageiros no 3.º trimestre

O número de aviões e de passageiros movimentados nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde no terceiro trimestre do ano aumentou 13,5% e 9,2%, respectivamente, comparativamente aos valores registados no período homólogo de 2016, informou quinta-feira na Praia o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE acrescentou que no mesmo período a carga aérea de mercadorias registou uma quebra de 24,7% e a carga postal aumentou 17,1%, ambos valores em termos homólogos.

Em termos absolutos, registaram-se nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde 4319 movimentos de aterragem e 4317 movimentos de descolagem, valores que representam um aumento real de 512 aterragens e 513 descolagens de aeronaves a mais comparativamente ao mesmo período do ano de 2016, respectivamente.

O número de passageiros movimentados nos aeroportos e aeródromos do arquipélago ascendeu a 644,2 mil, um acréscimo real de 54,1 mil movimentos quando comparado com o observado no terceiro trimestre de 2016.

Nos portos cabo-verdianos, o número de navios movimentados no mesmo período aumentou 0,3%, o número de passageiros movimentados aumentou 2,6%, a tonelagem de mercadorias movimentadas aumentou 11,9% e o número de contentores de 20 pés movimentados aumentou 14,1%, em relação ao mesmo período do ano de 2016. (Macauhub)