Grupo China State Grid controla 94,76% do capital da brasileira CPFL Energia

O grupo China State Grid passou a controlar 94,76% do capital da CPFL Energia, a maior empresa privada de distribuição de electricidade do Brasil, após a compra em Oferta Pública de Aquisição de mais de 408 milhões de acções ordinárias ainda nas mãos de entidades terceiras, informou em comunicado a subsidiária State Grid Brazil Participações.

Em comunicado assinado por Gustavo Estrella, director vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores, a empresa informa que as acções compradas, que representaram 88,45% do total de acções objecto da OPA e 40,12% do capital social da CPFL Energia, foram adquiridas ao preço unitário de 27,69 reais, totalizando 11,3 mil milhões de reais (3467 milhões de dólares).

“Após a liquidação das compras realizadas no leilão, que ocorrerá a 5 de Dezembro de 2017, a State Grid, em conjunto com a ESC Energia, deterá 964,6 milhões de acções ordinárias, o que equivale a aproximadamente a 94,76% do capital social total da CPFL Energia”, pode ler-se no comunicado.

Em Janeiro deste ano, o grupo estatal China State Grid concluiu a compra de uma participação de 54,64% na empresa brasileira de energia eléctrica CPFL Energia, pela qual pagou 14,19 mil milhões de reais (4,5 mil milhões de dólares), ficando a deter as acções até aí detidas pelo grupo de construção civil Camargo Corrêa, pelo fundo de pensões Previ (dos funcionários do Banco do Brasil) e pela Bonaire (SGPS formada pelos fundos de pensões Sistel, Petros, Funcesp e Sabesprev).

O grupo, que já controlava no Brasil uma rede de transmissão de energia eléctrica com cerca de 10 mil quilómetros, entrou no mercado brasileiro em 2010 tendo a sua subsidiária local ganho em Abril de 2016 um leilão para gerir duas novas linhas de transporte.

A CPFL Energia é a principal produtora não-estatal de electricidade do Brasil e a terceira maior do país, dispondo de uma quota de mercado de 14,3%, fornecendo energia eléctrica a milhões de pessoas e estando particularmente activa na produção de energia a partir de fontes renováveis. (Macauhb)