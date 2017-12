Grupo da Dinamarca anuncia construção de fábrica de adubos em Angola

Uma fábrica de adubos com capacidade para produzir dois milhões de toneladas por ano vai ser construídas no município do Soyo, província da Zaire, anunciou segunda-feira, em Luanda, o presidente do grupo empresarial Haldor Topsoe da Dinamarca.

Bjerne Clausen disse à saída de uma audiência com o Presidente angolano, João Lourenço, que o projecto tem um custo estimado em dois mil milhões de dólares, que a sua construção levará cerca de três anos e quando entrar em laboração vai criar quatro mil postos de trabalho directos e quarenta mil indirectos.

A agência noticiosa Angop escreveu que técnicos do grupo dinamarquês já visitaram o local onde a fábrica virá a ser construída.

O grupo Haldor Topsoe, constituído em 1940, tem 2700 trabalhadores em todo o mundo, 2100 dos quais na Dinamarca, tendo-se especializado na produçao de adubos, indústrias química e petroquímica e no sector da energia (refinarias e centrais térmicas).

O grupo, que tem sede em Lyngby, nos arredores de Copenhaga, tem fábricas na Dinamarca e Houston, Texas e escritórios no Barain, Canadá, China, Índia, Maláia, Rússia, Argentina, Irão e Estados Unidos. (Macauhub)