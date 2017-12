Mais de 2/3 das empresas de Angola sem actividade no final de 2016

Mais de dois terços ou 69,7% das 152 359 empresas registadas em Angola no final de 2016 aguardavam o início da actividade, de acordo com o Anuário de Estatísticas das Empresas 2013/2016, recentemente divulgado em Luanda pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE acrescentou que do total de empresas registadas no Guiché Único de Empresas 106 263 não tinham qualquer actividade, contra 46 096 com actividade.

Angola contava no final de 2015 com 41 507 empresas em actividade, de um universo de 139 980 empresas, representando as empresas sem actividade 70,3% do total.

O anuário do INE indica que a província de Benguela continua a ser a segunda com maior actividade empresarial do país, com um total de 3657 empresas activas, enquanto o Cuanza Norte, com apenas 416 empresas, surge em último lugar da tabela. (Macauhub)