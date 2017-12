Grupo Contidis expande rede de hipermercados em Angola

O grupo angolano Contidis, controlado pela empresária Isabel dos Santos, está a ultimar a abertura, em Luanda, do terceiro hipermercado da rede “Candando”, em fase final de construção em Viana, nos arredores da capital, informou a empresária na conta que detém na rede social Instagram.

Este novo hipermercado “Candando” irá ocupar uma área de 8500 metros quadrados do centro comercial “Power Center Viana” com uma área coberta de 13 200 metros quadrados. que o grupo português DST – Domingos da Silva Teixeira está a construir.

A rede “Candando” é liderada pelo português Miguel Osório, ex-quadro da Sonae e director-geral do projecto, depois do fim da parceria da empresária angolana com aquele grupo português de retalho.

O primeiro hipermercado “Candando”, palavra derivada da língua quimbundo que significa “Abraço”, abriu portas também em Luanda, em Maio de 2016, representando na altura um investimento de 40 milhões de dólares e prometendo apostar na produção nacional.

A segunda loja abriu em Abril deste ano, em Talatona, arredores de Luanda, próximo do anterior.

Na altura da inauguração do primeiro hipermercado, Miguel Osório anunciou a abertura de dez lojas “Candando” em cinco anos, num investimento global de 400 milhões de dólares. (Macauhub)