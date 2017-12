Banco Moza de Moçambique aumenta capital social para 230 milhões de dólares

O capital social do banco Moza foi aumentado em 3500 milhões de meticais (59 milhões de dólares) para 13,841 milhões de meticais (230 milhões de dólares), após aprovação por unanimidade dos accionistas reunidos em assembleia-geral extraordinária na passada quarta-feira, informou a instituição em comunicado.

“Este aumento de capital visa assegurar a execução do Plano Estratégico 2017 – 2021 e irá permitir ao Moza reforçar o seu posicionamento estratégico e comercial”, pode ler-se no documento.

Depois do aumento de capital, o Kuhanha, o fundo de pensões do Banco de Moçambique, mantém a posição dominante com 84,6% do capital social, a Moçambique Capitais tem 7,845%, a sociedade gestora de participações portuguesa Novo Banco África tem 7,538% e o accionista António Matos tem uma acção.

O Banco de Moçambique anunciou no final de Maio a venda do Moza ao Kuhanha, depois de em Setembro do ano passado ter intervencionado a instituição bancária, cuja “situação financeira e prudencial” se havia degradado de forma insustentável. (Macauhub)