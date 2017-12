Coreia do Sul financia asfaltagem de estrada em Moçambique

O início das obras de asfaltagem da estrada Nampula-Nametil representa o início de uma caminhada rumo à concretização de um grande e antigo sonho, que vai impulsionar o desenvolvimento dos distritos da região sul da província de Nampula, disse no fim-de-semana em Nampula o Presidente de Moçambique

Filipe Nyusi, citado pelo jornal Notícias, de Maputo, disse ainda que esta obra vai garantir o escoamento da produção agrícola e pesqueira entre os distritos de Nampula, Angoche, Moma, Monapo e Meconta.

“A asfaltagem da rede de estradas é um dinamizador de transporte, de grande parte da produção e facilita a logística da sua cadeia de valor. Em Junho passado, assistimos ao início das obras Cuamba-Lichinga, sendo nossa intenção criar condições para que os moçambicanos circulem de Maputo até Lichinga ou Metangula, passando por Nampula, em estrada asfaltada”, disse.

As obras de asfaltagem da estrada Nampula-Nametil, com uma duração de 30 meses, estão orçadas em 41,5 milhões de dólares e são financiadas pelo Banco de Exportações e Importações da Coreia do Sul.

O embaixador da Coreia do Sul em Moçambique, Heung Soo Kim, disse no decurso da cerimónia que o seu país contribuiu desde 1993 com 440 milhões de dólares para a realização de 12 projectos, de que se destaca a construção do Hospital Central de Quelimane. (Macauhub)