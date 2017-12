Orçamento de Estado para 2018 de Angola contempla previsão de crescimento económico de 4,9%

A proposta de lei de Orçamento Geral do Estado para 2018 contempla uma previsão de crescimento económico de 4,9%, disse à Rádio Nacional de Angola o ministro das Finanças, Archer Mangueira, que acrescentou terem sido 2016 e 2017, este ano com uma previsão de 1,7%, “sido absolutamente nulos em termos de crescimento económico.”

O ministro disse ainda à estação emissora estar previsto que o sector petrolífero, em retracção há alguns anos, cresça a uma taxa de 6,1% e o não-petrolífero em 4,4%, devido ao lançamento de projectos e ao facto de terem sido tomadas medidas conducentes à recuperação da produção.

No sector não-petrolífero, Archer Mangueira destacou os sub-sectores da energia, com a entrada em funcionamento de duas turbinas Aproveitamento Hidroeléctrico de Laúca, bem como o da construção civil, com a continuação do programa de reconstrução de estradas reiniciado em meados do ano em curso.

O ministro disse que o défice orçamental previsto para 2018 será inferior ao de 5,3% do Produto Interno Bruto previsto para este ano, facto que é necessário para alterar a actual trajectória da dívida, dado que quanto maior for o défice orçamental mais dívida o Estado vai ser obrigado a contrair para cobrir as despesas previstas.

O titular da pasta das Finanças adiantou que entre os planos do governo para 2018 está o pagamento de dívidas em atraso, ao abrigo de um programa que dá prioridade a todas as empresas fornecedoras de bens e serviços que as tenham registado no Ministério das Finanças. (Macauhub)