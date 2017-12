FMI desembolsa mais fundos para a Guiné-Bissau

O Fundo Monetário Internacional (FMI) desembolsou 4,3 milhões de dólares para a Guiné-Bissau ao abrigo da Facilidade Alargada de Crédito (ECF, na sigla em inglês) que se destina a restaurar a estabilidade macro-económica, promover a eficiência dos serviços públicos e fomentar o crescimento, de acordo com um comunicado segunda-feira divulgado em Washington.

O FMI acrescenta no comunicado que após este novo desembolso eleva-se a 19,8 milhões de dólares as verbas concedidas à Guiné-Bissau ao abrigo da Facilidade Alargada de Crédito e recorda que o programa de três anos com um desembolso de 24 milhões de dólares foi aprovado pela administração do Fundo em 10 de Julho de 2015.

O organismo multilateral concluiu igualmente as consultas ao abrigo do Artigo IV para 2017, sendo Tao Zhang, que liderou a missão à Guiné-Bissau, citado no comunicado como tendo afirmado que a execução das políticas económicas naquele país tem sido satisfatória e respeitado os objectivos do programa financiado pelo Fundo.

“O crescimento económico tem-se mantido forte, apoiado nos preços mais elevados das matérias-primas, ao mesmo tempo que melhora a receita fiscal, o que tem permitido manter a estabilidade económica”, sublinhou Tao Zhang.

O comunicado salienta, no entanto, que o reforço do sistema bancário “é crítico” para a estabilidade do sector financeiro e que as receitas fiscais, apesar de terem melhorado, são ainda baixas.

O FMI recomenda por outro lado que a contracção de empréstimos para projectos tidos como prioritários deve ser limitada e procurar sempre que possível que os financiamentos sejam concedidos em condições favoráveis, em detrimento do crédito comercial. (Macauhub)