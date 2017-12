Orçamento do Estado para 2018 de Moçambique aprovado na generalidade

A proposta de lei de Orçamento do Estado para 2018 de Moçambique, aprovada na generalidade pela Assembleia da República, prevê despesas no valor de 302,9 mil milhões de meticais (4997 milhões de dólares) e um défice de 80,1 mil milhões de meticais, equivalente a 8,1% do Produto Interno Bruto, noticiou a imprensa moçambicana.

As receitas fiscais, não-fiscais e de capital constantes da proposta de lei ascendem a 222,9 mil milhões de meticais, sendo o défice resultante financiado por contracção de dívida interna e externa, de acordo com a apresentação do documento por parte do primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário.

Além de prever um crescimento do PIB de 5,3%, o governo espera que a inflação se situe em 11,9% em 2018, contra 18% previstos para o ano em curso, tendência com a qual se prevê uma descida das taxas de juro e consequente melhoria no acesso ao crédito – a taxa directora (“prime rate”) do Banco de Moçambique está em 27,25%.

A proposta foi aprovada por voto maioritário do Partido Frelimo, no poder, sendo que as bancadas parlamentares da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), na oposição, votaram contra. (Macauhub)