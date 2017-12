Autoridade Monetária de Macau agrava taxa de redesconto para 1,75%

A Autoridade Monetária de Macau (AMCM) aumentou em 25 pontos-base para 1,75% a sua taxa de redesconto, a taxa de juro a que empresta dinheiro aos bancos comerciais, sendo esta a quinta vez que eleva a taxa de juros oficial desde Dezembro de 2015, informou a instituição em comunicado divulgado quinta-feira.

A decisão decorre do facto de Reserva Federal dos Estados Unidos da América ter decidido na quarta-feira aumentar em 25 pontos-base a sua taxa de juro de referência, de 1,25% para 1,5%, decisão que foi seguida pela Autoridade Monetária de Hong Kong, território cuja moeda está indexada ao dólar norte-americano.

A Reserva Federal informou em comunicado que a decisão foi influenciada pelo desempenho positivo do mercado de trabalho, com o emprego a crescer e a taxa de desemprego a registar uma redução, a atingir 4,1%, o valor mais baixo dos últimos 16 anos, em resultado do ritmo de crescimento da economia dos Estados Unidos.

Macau, cuja moeda está indexada ao dólar de Hong Kong, tomou uma decisão de teor semelhante “com a finalidade de salvaguardar o funcionamento eficaz do regime de indexação cambial da MOP ao HKD, é justificada a uniformidade da evolução da política da taxa de juros. “

A AMCM adianta no comunicado que as taxas de juro no mercado monetário de Macau têm demonstrado uma tendência de aumento nos últimos meses, pelo que o nível de liquidez da pataca diminuiu. (Macauhub)