Banco Société Génerale Moçambique lança cartões UnionPay

Os cartões de pagamento da UnionPay International passaram a poder ser utilizados em Moçambique ao abrigo de um acordo estabelecido entre o grupo chinês e o Banco Société Génerale Moçambique, tendo a cerimónia de lançamento deste novo serviço tido lugar quinta-feira em Maputo.

O administrador-delegado da instituição bancária, Laurent Thong Vanh, disse à agência noticiosa Xinhua que o Banco Société Génerale Moçambique pretende com o lançamento deste serviço facilitar a vida dos cidadãos chineses a viver em Moçambique, atendendo a que os cartões UnionPay são os mais utilizados na China.

“Lançamos hoje o cartão de pagamento em moeda chinesa e com este lançamento completamos o mapa da presença do UnionPay International nos países onde o Grupo SG está representado. Só faltava Moçambique para termos o serviço em todos os 17 países onde estamos em África”, disse ainda o administrador-delegado.

Laurent Thong Vanh acrescentou que a intenção de introduzir os cartões visa “facilitar não só a entrada de divisas em Moçambique, mas também aumentar a atractividade do mercado moçambicano para turistas e investidores chineses, bem como promover os negócios entre a China e Moçambique.”

O embaixador da República Popular da China em Moçambique, Su Jian, referiu a importância que a inovação contínua dos serviços financeiros tem nas economias em geral e na moçambicana em particular. e acrescentou “constatamos que cada vez mais instituições financeiras internacionais mostram interesse em servir as empresas chinesas em Moçambique, sendo o evento de hoje mais uma prova dessa vontade.”

A UnionPay International, com sede em Xangai, é uma das maiores empresas de cartões de pagamento do mundo com cinco mil milhões de cartões em circulação, estando operacional em 160 países.

O grupo francês Société Générale entrou em Moçambique em Outubro de 2015 com a compra de uma participação de 65% no capital do The Mauritius Commercial Bank Moçambique, que mudou de designação para Société Générale Moçambique. (Macauhub)