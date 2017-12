Chinesa JAC Motors investe em fábrica de automóveis no Brasil

A empresa chinesa JAC Motors vai investir 200 milhões de reais (60 milhões de dólares) na construção de uma fábrica em Itumbiara, Estado brasileiro de Goiás, para montar automóveis a partir de peças importadas da China, estando o início da produção estimado para 2019, noticiou a publicação brasileira Folhapress.

Representantes da empresa deslocaram-se segunda-feira a Goiânia a fim de apresentarem ao governador do Estado, Marconi Perillo, o projecto, que disporá de capacidade inicial para produzir 35 mil veículos por ano, indo o SUV compacto T40 ser o primeiro modelo a ser montado no Brasil.

A JAC Motors anunciou em Agosto de 2011 a construção de uma fábrica no Brasil, na qual iria investir 900 milhões de reais para a produção de modelos compactos, com a unidade a dispor de capacidade para 100 mil veículos por ano e a necessitar de 3000 trabalhadores directos.

No entanto, um mês após esse anúncio o governo brasileiro anunciou alterações nas regras de importação que agravaram os impostos sobre os veículos importados.

A empresa chinesa desistiu da ideia de construir uma fábrica no Brasil no início de 2017, mas, atendendo a que recebeu incentivos do programa Inovar-Auto, decidiu retomar o projecto no Estado de Goiás, uma vez que caso contrário ficaria sujeita ao pagamento de uma multa de grande valor. (Macauhub)