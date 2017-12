Macau e China Continental assinam dois acordos comerciais e económicos

O Acordo de Investimento e o Acordo de Cooperação Económica e Técnica segunda-feira assinados marcam uma nova fase da cooperação e intercâmbio na área económica e comercial entre a China Continental e Macau, facilitando a integração do território no desenvolvimento nacional, disse o secretário para a Economia e Finanças do governo de Macau.

Leong Vai Tac e a vice-ministra do Comércio da China, Gao Yan, disseram que os dois documentos são acordos especiais bilaterais na área económica e comercial, estabelecidos de acordo com as regras fixadas pela Organização Mundial do Comércio e no enquadramento da estratégia “Um País, Dois Sistemas.”

“São, ainda, uma iniciativa importante para a aplicação da liberalização e facilitação do comércio e investimento de alto nível e para o apoio a Macau na integração no desenvolvimento nacional, que foram apresentados no 19.º Congresso Nacional do Partido Comunista da China”, disseram também.

Os dois acordos contribuirão para aprofundar as relações económicas e comerciais entre as partes, alargar o espaço de desenvolvimento para as pequenas e médias empresas, profissionais e jovens de Macau, bem como apoiar e promover o desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau.

Leong Vai Tac e a senhora Gao Yan indicaram também que, futuramente, será dada prioridade à realização dos trabalhos destes dois acordos, esperando que os sectores dos dois territórios possam aproveitar plenamente os proveitos trazidos pelas políticas no âmbito do Acordo de Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais entre a China Continental e Macau (CEPA), de modo a impulsionar a maior integração dos dois territórios na vertente económica e concretizar o desenvolvimento comum.

A China Continental e Macau concretizaram, através do Acordo CEPA, a liberalização total do comércio de mercadorias e a liberalização básica do comércio de serviços, tendo ainda adoptado medidas de facilitação eficientes e pragmáticas do comércio e investimento, promovendo uma cooperação económica e técnica com amplas áreas. . (Macauhub)