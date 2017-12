Banco Société Générale Moçambique aumenta capital para expandir carteira de crédito

O banco Société Générale Moçambique aumentou o seu capital social em 944 milhões de meticais (15,7 milhões de dólares) para 1300 milhões de meticais (21,7 milhões de dólares) para cumprir as normas de capital mínimo exigidas pelo regulador e para aumentar a capacidade de empréstimo às empresas, informou a instituição em comunicado.

“Este aumento de capital reitera uma vez mais o compromisso do grupo Société Générale com Moçambique e reforça a ambição do banco em colaborar no desenvolvimento da economia nacional, financiando as PME locais e atraindo grandes investidores e empresas estrangeiras ao mercado nacional”, pode ler-se na nota divulgada.

O grupo francês Société Générale entrou em Moçambique em Outubro de 2015 com a compra de uma participação de 65% no capital do The Mauritius Commercial Bank Moçambique, que mudou de designação para Société Générale Moçambique.

O comunicado acrescenta que o banco irá em 2018 reforçar a sua presença física na província de Maputo e nas cidades de Nampula e de Pemba.

O banco lançou há dias a plataforma chinesa UnionPay International – uma rede de canais electrónicos e meios de pagamento internacional – de origem chinesa, que permitirá aos portadores destes cartões utilizá-los agora em Moçambique nos POS UnionPay.

O banco Société Générale Moçambique é o décimo ao nível dos activos totais da banca comercial de Moçambique, de acordo com a “Pesquisa sobre o sector bancário” elaborada pela empresa de consultoria KPMG para a Associação Moçambicana de Bancos, com base em dados de 2016. (Macauhub)