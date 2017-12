Fundo Soberano de Angola obtém resultado positivo no 3.º trimestre

O Fundo Soberano de Angola obteve um resultado positivo de 40,5 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2017, estando os activos totais no final de Setembro contabilizados em 5,03 mil milhões de dólares, informou a instituição em comunicado divulgado quarta-feira.

O comunicado acrescenta que o “desempenho favorável” deve-se aos bons resultados obtidos com aplicações de capital em títulos e valores mobiliários, que geraram uma margem bruta de 117,5 milhões de dólares.

José Filomeno dos Santos, presidente do Conselho de Administração, destacou, na mesma informação, que o “desempenho e rentabilidade favoráveis”, registados desde 2016, “continuaram durante o terceiro trimestre de 2017.”

A nota divulgada informa que 48% dos capitais do Fundo estavam aplicados em activos em África a sul do Saara, 31% na América do Norte, 15% na Europa e os restantes 6% no resto do mundo.

O Fundo Soberano de Angola foi constituído com uma dotação inicial de 5000 milhões de dólares, tendo José Filomeno dos Santos sido nomeado para aquelas funções, em 2012, pelo pai e então chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos. (Macauhub)