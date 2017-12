Gestão do porto de Quelimane entregue à estatal Portos e Caminhos-de-Ferro de Moçambique

A empresa Portos e Caminhos-de-Ferro de Moçambique vai passar a assegurar a gestão do porto de Quelimane, província central da Zambézia, ao abrigo de uma decisão do governo, anunciou terça-feira a porta-voz do Conselho de Ministros e vice-ministra da Cultura e Turismo.

“O Conselho de Ministros apreciou e deliberou sobre o decreto que aprova a rescisão antecipada e por mútuo acordo do contracto de concessão do porto de Quelimane e consequente devolução à autoridade concedente”, disse Ana Comoana.

A vice-ministra adiantou que a decisão visa assegurar a defesa do interesse nacional e garantir a promoção contínua do desenvolvimento sócio-económico de todos os utentes do porto de Quelimane e, inclusive, da província da Zambézia.

A gestão do porto de Quelimane estava entregue a um consórcio liderado pela empresa Cornelder de Moçambique, parceria entre o grupo Cornelder Holdings dos Países Baixos e a empresa pública Portos e Caminhos-de-Ferro de Moçambique.

A Cornelder de Moçambique assegura ainda a gestão do porto da Beira, na província de Sofala, desde Outubro de 1998. (Macauhub)