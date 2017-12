Banco francês concede financiamento de 500 milhões de dólares a Angola

O Credit Agricole Corporate and Investiment Bank (CACIB) de França concedeu uma linha de crédito de 500 milhões de dólares americanos ao governo de Angola para programas de investimento público.

O Acordo-Quadro de financiamento será celebrado e destina-se a garantir a continuidade e concretização do programa do governo relativo à execução de projectos inseridos no programa de investimentos no Plano Nacional de Desenvolvimento 2013/2017.

O governo de Angola considera haver necessidade de diversificar as fontes de financiamentos para a cobertura de despesas inerentes à execução dos projectos de investimentos públicos necessários ao desenvolvimento económico e social do país.(Macauhub)