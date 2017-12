Ncondezi Energy Ltd apresenta documento de trabalho ao governo de Moçambique

A Ncondezi Energy Ltd anunciou ter apresentado ao governo de Moçambique a primeira versão do acordo de desenvolvimento conjunto para o projecto mineiro e de construção de uma central térmica com 300 megawatts em Tete, centro de Moçambique, informou a empresa em comunicado divulgado em Londres.

As empresas envolvidas estão actualmente a avaliar a viabilidade do projecto, que devera ficar concluído ate Abril de 2018, tend sido entretanto acordado com o governo o alargamento do prazo de final de Dezembro para final de Fevereiro para a assinatura dos contractos de projecto, encomenda de equipamentos e construção, de operação e manutenção.

O governo moçambicano aprovou ainda o alargamento de final de Abril para o final de Julho do prazo para a assinatura final do acordo de desenvolvimento conjunto do projecto.

No inicio de Novembro, a Ncondezi Energy Ltd anunciou ter assinado um documento não-vinculativo com a China Machinery Engineering Corp e com a General Electric South Africa (PTY) Ltd para o desenvolvimento de um projecto em Moçambique.

A assinatura do documento, numa reunião realizada em Pequim, seguiu-se ao anúncio efectuado em 20 de Outubro passado segundo o qual as partes tinham chegado a acordo de princípio sobre os termos da oferta não-vinculativa.

O documento não-vinculativo estabelece as bases para negociações para o desenvolvimento, construção e operação do projecto de central térmica abastecida a carvão com uma capacidade de 300 megawatts e da mina de carvão a céu aberto em Tete, província de Moçambique.

A obtenção de um acordo final faria com que a China Machinery Engineering Corp e a General Electric South Africa adquirissem cerca de 60% do projecto, ficando as duas empresas ainda com a responsabilidade de o desenvolverem e gerirem. (Macauhub)