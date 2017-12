Investimentos no Polo de Capanda, em Angola, ainda longe do previsto

Os investimentos já realizados em infra-estruturas no Pólo Agro-industrial de Capanda, na província de Malange, ascendem a 180 milhões de dólares, cerca de 30% de um plano de 600 milhões de dólares, disse o presidente do conselho de administração da sociedade gestora do projecto.

Carlos Fernandes disse ainda à TV Zimbo que, desde que foi implantado, em 2012, pela Sociedade de Desenvolvimento do Pólo Agro-industrial da Capanda (Sodepac), foram construídos 162 quilómetros de vias internas, 173 quilómetros de rede de distribuição de electricidade e ampliadas as subestações eléctricas de Cacuso e Malanje.

Fernandes adiantou que está em fase de conclusão uma operação de aumento da potência da subestação de Capanda, um desenvolvimento que se espera venha a reflectir-se no aumento do número de empresas-âncora atraídas para o Pólo, as mais importantes das quais são a Companhia de Bioenergia de Angola (Biocom), bem como as fazendas Pungo-a-Ndongo e Pedras Negras.

De acordo com o Jornal de Angola, o presidente da sociedade gestora mencionou a falta de abastecimento hídrico e de algumas infra-estruturas como os factores mais críticos a impedir o desenvolvimento dos projectos integrados no Pólo Agro-industrial de Capanda.

O presidente do conselho de administração da Sodepac afirmou que existem 30 projectos instalados no Pólo Agro-industrial de Capanda, com um investimento total de 1200 milhões de dólares e um potencial de produção de cerca de cinco milhões de toneladas por ano, provendo 7900 postos de trabalho.

As empresas estão instaladas numa área de cerca de 152 684 hectares, ocupada em 52% para a agricultura, envolvendo cultivos intensivos como o de mandioca e cana-de-açúcar, na Biocom, mas o Pólo tem 411 mil hectares, em que 293 mil estão consagrados à agricultura, cem mil à preservação ambiental, dez mil a áreas pouco propícias à agricultura e cinco mil de ocupação humana.

A Sodepac dedica-se ao agronegócio, liderando programas de âmbito social e económico como a execução do programa Agro Vilas no interior do Pólo, que compreende 196 aldeias com 175 mil habitantes. (Macauhub)