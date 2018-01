Moçambique tem 28,8 milhões de habitantes

A população de Moçambique comporta 28,86 milhões de pessoas, das quais 15,06 milhões do sexo feminino, de acordo com os resultados preliminares do Censo 2017 ou IV Recenseamento Geral da População e Habitação, organizado e realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE informou ainda que a maior parte da população moçambicana está concentrada nas províncias de Nampula (6,10 milhões), Zambézia (5,11 milhões), Cabo Delgado (2,33 milhões), Tete (2,76 milhões), Sofala (2,22 milhões) e Maputo Província (2,50 milhões).

A capital do país, Maputo Cidade, tinha à data da realização do recenseamento 1,10 milhões de habitantes, dos quais 571 mil do sexo feminino.

Moçambique, com uma área de 799 380 quilómetros quadrados, tinha de acordo com os resultados do Censo 2017 mais de 6,52 milhões de habitações e mais de 6,76 milhões de agregados familiares.

Os resultados definitivos do Censos 2017 serão divulgados em 30 de Junho de 2018. (Macauhub)