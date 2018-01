Produto Interno Bruto de Cabo Verde aumenta 4,9% no 3.º trimestre de 2017

O Produto Interno Bruto (PIB) aumentou, em termos homólogos, 4,9% no 3.º trimestre de 2017, contra 3,0% no trimestre anterior, evolução que resultou do maior contributo das despesas do consumo final e das exportações, informou o Instituto Nacional de Estatística (INE) do arquipélago.

O INE informou ainda no comunicado com as Contas Nacionais Trimestrais relativas ao período de Julho a Setembro que a aceleração do consumo final resultou, principalmente, do aumento das despesas do consumo final da administração pública.

A formação bruta de capital fixo ou investimento teve, em termos homólogos, uma variação negativa de 12,3%, que compara com uma variação positiva de 22,4% no trimestre anterior.

As exportações efectuadas no terceiro trimestre registaram um aumento homólogo de 14,1%, contra uma quebra de 5,2% no trimestre anterior e as importações cresceram 5,8%, depois no período anterior terem crescido 15,0%.

O Valor Acrescentado Bruto (VAB) registou no período em análise uma evolução homóloga positiva de 4,7% em termos reais.

O INE informou igualmente que o crescimento é bem evidente no acumulado dos três primeiros trimestres. (Macauhub)