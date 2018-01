Brasil obtém saldo comercial histórico de 67 mil milhões de dólares em 2017

O Brasil obteve em 2017 um saldo comercial recorde de 67 mil milhões de dólares, com exportações de 217,7 mil milhões de dólares e importações cujo valor ascendeu a 150,7 mil milhões de dólares, disse o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, ao anunciar os dados relativos ao comércio externo no ano findo.

Marcos Pereira disse terça-feira em Brasília que as exportações brasileiras registaram um crescimento homólogo de 18,5% enquanto as importações cresceram 10,5%, fazendo com que o saldo comercial contabilizado em 2017 tenha representado um aumento de 40,5% relativamente ao observado um ano antes, com 47,6 mil milhões de dólares.

O secretário de Comércio Exterior do MDIC, Abrão Neto, disse ser esperado para 2018 o aumento das trocas comerciais pelo segundo ano consecutivo, tendo acrescentado “prevemos que os valores tanto das exportações quanto das importações sejam os melhores dos últimos três anos, superiores a 2015, 2016 e 2017.”

“O saldo positivo deve ser robusto e ficar na casa de 50 mil milhões de dólares, o que seria o segundo maior excedente da série histórica brasileira, atrás apenas de 2017”, disse, para adiantar tal ficar a dever-se ao facto de as importações deverem crescer mais do que as exportações em 2018.

Esse maior aumento das importações será o resultado do aumento da procura interna, uma vez que o “crescimento esperado para a economia brasileira em 2018 deve intensificar a procura por importações, tanto por parte das empresas quanto das famílias brasileiras”, disse ainda Abrão Neto. (Macahub)