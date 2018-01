Didi Chixing compra aplicação brasileira para telemóveis 99

A empresa chinesa Didi Chixing ,uma das principais concorrentes da Uber, assumiu o controlo da aplicação brasileira para telemóveis 99 (antiga 99Táxis) , depois de em Janeiro de 2017 ter investido 100 milhões de dólares, montante que apenas lhe deu uma participação minoritária, noticiou a imprensa brasileira.

As informações foram divulgadas terça-feira pelo jornal Valor Económico e pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, com o jornal a escrever que a empresa chinesa avaliou a 99 em mil milhões de dólares e comprou as parcelas detidas pelos fundos de investimento Riverwood Capital, Monashees, Qualcomm Ventures, Tiger Global e Softbank.

O colunista Lauro Jardim afirmou, por seu turno, que a Didi Chixing pagou 900 milhões de reais (292 milhões de dólares) para passar a controlar a 99.

O investimento efectuado pela empresa chinesa em Janeiro de 2017, que lhe direito a um lugar no conselho de administração, foi acompanhado pelo fundo norte-americano Riverwood Capital e em Maio pelo fundo japonês Softbank, que investiu 100 milhões de dólares na 99.

A 99 começou em 2012 como uma aplicação de táxis, sendo chamada, na época, de 99Táxis, tendo em 2016 lançado a aplicação 99POP, de motoristas particulares, para concorrer directamente com a Uber no Brasil. (Macauhub)