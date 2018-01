Dívida pública externa de Angola ascende a 38,06 mil milhões de dólares

A dívida pública externa de Angola situa-se actualmente em 38,06 mil milhões de dólares, disse quarta-feira em Luanda o ministro das Finanças, Archer Mangueira, ao usar da palavra na sessão de apresentação do Programa de Estabilização Macroeconómica de 2018.

O ministro disse ainda que o “stock” de dívida pública atingiu no ano passado 12,2 mil milhões de kwanzas (73,1 mil milhões de dólares), “número que representa quase 67% do Produto Interno Bruto.”

A dívida pública externa de Angola no final de 2010 ascendia a 30 mil milhões de dólares, cerca de 38,7% do Produto Interno Bruto.

O ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes Júnior, salientou que os défices orçamentais que Angola vem incorrendo levaram a um aumento do endividamento, facto que se demonstra pelo aumento da dívida de menos de 30% do Produto Interno Bruto em 2013 para quase 60% em 2016.

“O maior endividamento interno do Estado elevou as taxas de juro internas, reduzindo o potencial do crescimento económico, principalmente o que poderia ser promovido pelo sector privado, por via do crédito bancário”, acrescentou Manuel Nunes Júnior. (Macauhub)