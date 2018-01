Empresa chinesa Astroenergy fornece painéis para projecto solar no Brasil

A empresa chinesa Astroenergy foi contratada pela Atlas Renewable Energy, com sede no Chile, para fornecer um módulo fotovoltaico de 80 megawatts para o projecto de energia solar que esta última empresa está a desenvolver em Aquiraz, a décima terceira maior cidade no Estado do Ceará, Brasil, noticiou a imprensa brasileira.

O projecto, denominado Sol do Futuro, está programado para ser entregue no segundo trimestre de 2018.

O presidente executivo da Astroenergy, Lu Chuan, disse que o mercado potencial para módulos solares no Brasil cria muitas oportunidades para as empresas chinesas, caso da que dirige, aumentarem os negócios tanto no país como na região em que se insere.

“Ao abrigo da iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’ e tendo em atenção o promissor mercado mundial de energia solar estamos a dar muito mais atenção aos mercados emergentes da América do Sul, especialmente o Brasil”, disse ainda Lu. (Macauhub)