Governador do Banco Nacional de Angola rejeita hipótese de desvalorização discreta do kwanza

O governador do Banco Nacional de Angola (BNA) afastou a hipótese de uma desvalorização discreta do kwanza, a moeda nacional, ao usar da palavra quarta-feira durante a conferência de imprensa para apresentação do Programa de Estabilização Macroeconómica de 2018.

José de Lima Massano precisou que o banco central vai criar uma banda de flutuação e que “se esta não for ultrapassada, não haverá intervenção”, adiantando que “vai ser o mercado a determinar o câmbio do kwanza e a depreciação da moeda”, de acordo com a agência noticiosa Angop.

“Tecnicamente, o que vai ocorrer com a moeda nacional, com a adopção do regime de câmbio flexível, é a depreciação (perda do valor real) ou apreciação (valorização), ditada pelos mecanismos de mercado da procura e oferta”, esclareceu José Lima Massano.

O ministro das Finanças, Archer Mangueira, já tinha admitido, em entrevista publicada pela The Banker, uma revista do grupo do jornal Financial Times, estar a estudar o fim da indexação do kwanza ao dólar, mas acompanhando de perto a variação da moeda para garantir que não vai flutuar de forma descontrolada.

“Vamos olhar atentamente para a grande diferença entre a taxa de câmbio oficial e a paralela e deixar que a moeda flutue, mas isso será feito com um olhar atento para garantir que a taxa de câmbio do kwanza não fique descontrolada”, disse ainda o ministro.

Na entrevista, o ministro das Finanças angolano diz que o país tem “suportado um fardo pesado por ter mantido uma taxa fixa face ao dólar desde Abril de 2016”, o que originou um enorme desfasamento entre a taxa oficial, de 166 kwanzas por dólar, e os cerca de 430 kwanzas por dólar nas transacções feitas no mercado paralelo.

O BNA desvalorizou a moeda em 18% em 2009, pressionado pela queda das reservas sobre o exterior em resultado da crise económica e financeira de 2008, tendo em Junho de 2015 procedido a uma desvalorização igualmente discreta de 5,1%, tendo o dólar passado a valer 117 kwanzas contra os anteriores 111 kwanzas. (Macauhub)