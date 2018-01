Governo de Angola analisa gestão do Fundo Soberano do país

A gestão do Fundo Soberano de Angola está a ser diagnosticada para a aprovação no primeiro semestre de 2018 de uma nova estratégia de actuação, anunciou quarta-feira em Luanda o ministro das Finanças, Archer Mangueira.

O ministro, que falava numa conferência de imprensa realizada pela equipa económica do governo para apresentação procedia à do Programa de Estabilização Macroeconómica para 2017-2018, disse que a estratégia do Fundo Soberano de Angola, à semelhança de outras instituições que foram criadas para salvaguardar investimentos do Estado, é alvo de revisão em determinadas ocasiões.

“Angola vive uma realidade diferente do ponto de vista da sua vida económica e financeira da que existia no passado recente, pelo que essas instituições terão de necessariamente rever as respectivas estratégias a fim de adequarem a sua actuação ao momento actual”, disse.

O Conselho de Administração do fundo é presidido por José Filomeno dos Santos, filho do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos. Macauhub)