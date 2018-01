Comércio entre a China e os países de língua portuguesa ultrapassa 100 mil milhões de dólares de Janeiro a Novembro

As trocas comerciais entre a China e os oito países de língua portuguesa ultrapassaram 100 mil milhões de dólares no acumulado de Janeiro a Novembro, tendo aumentado 29,47% em termos homólogos para 107,75 mil milhões de dólares, de acordo com dados oficiais chineses divulgados pelo Fórum de Macau.

Nos primeiros 11 meses do ano a China exportou para os oito de língua portuguesa mercadorias no valor de 32,99 mil milhões de dólares (+23,66% em termos homólogos) e importou bens cujo valor ascendeu a 74,75 mil milhões de dólares (+32,21%), assumindo um défice comercial de 41,76 mil milhões de dólares.

Com o Brasil, o principal parceiro comercial da China em termos mundiais, as trocas ascenderam a 80,03 mil milhões de dólares (+29,19%), com as empresas chinesas a terem vendido bens no valor de 26,25 mil milhões de dólares (+31,91%) e a terem comprado mercadorias brasileiras no montante de 53,78 mil milhões de dólares (+27,91%).

Angola surge no segundo lugar desta lista com um comércio bilateral de 20,65 mil milhões de dólares (+45,14%), resultado de vendas chinesas no valor de 2,09 mil milhões de dólares (+32,40%) e compras que totalizaram 18,56 mil milhões de dólares (+46,73%).

O comércio bilateral da China com Portugal atingiu no período 5,15 mil milhões de dólares (+0,43%), com exportações chinesas no montante de 3,22 mil milhões de dólares (-13,31%) e exportações portuguesas que atingiram 1,92 mil milhões de dólares (+36,53%).

Moçambique registou um comércio com a China no valor de 1,68 mil milhões de dólares (-0,41%), com vendas chinesas no montante de 1,20 mil milhões de dólares (-4,49%) e compras igualmente chinesas no valor de 483 milhões de dólares (+11,48%).

As trocas comerciais entre a China e os restantes países de língua portuguesa – Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste – ascenderam nos primeiros 11 meses do ano a 225,9 milhões de dólares. (Macauhub)