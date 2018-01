Governo de Angola quer alargar prazo de maturidade da dívida pública

A compra antecipada de dívida pública angolana de curto prazo, recorrendo à emissão de dívida com maturidades mais longas, é uma das medidas previstas pelo governo para reduzir a actual trajectória de endividamento público, informou quinta-feira em Luanda o Ministério das Finanças.

Em comunicado, o ministério refere-se em concreto ao Programa de Estabilização Macroeconómica (PEM), apresentado quarta-feira, em Luanda, pela equipa económica do governo, que aponta a necessidade de reduzir a dívida para os níveis de referência estabelecidos na Lei-Quadro da Dívida Pública.”

“Nesse sentido, o PEM reforça a necessidade de uma gestão fina da carteira da dívida pública interna e externa, utilizando os instrumentos de mercado à sua disposição, para, entre outros, promover a fungibilidade dos títulos”, lê-se no comunicado.

Acrescenta que, para o efeito, a nível do mercado interno, “o Ministério das Finanças, sempre que necessário, poderá realizar resgates antecipados”, enquanto no mercado externo o objetivo “é afinar a gestão dos passivos do Estado, com recurso à compra antecipada de dívidas de curto prazo e à contratação de dívida de mais longo prazo.”

“O Ministério das Finanças reitera o compromisso com os credores no cumprimento do serviço da dívida interna e externa, objectivo que se reflete já na proposta do Orçamento Geral do Estado 2018 e suportado pelos actuais níveis de tesouraria do Estado”, refere o mesmo comunicado.

Com uma dívida pública da Administração Central superior a 61% do Produto Interno Bruto (PIB) angolano no final de 2017, o PEM reconhece que a dívida externa “tem aumentado de forma significativa.”

“A evolução do rácio da dívida pública total no PIB mostra que, se a trajectória se mantiver, em breve Angola terá de enfrentar sérias dificuldades com a sustentabilidade da sua dívida”, lê-se no documento, onde se refere que o “stock” de dívida interna ascendia, no final de 2017, a 5,3 biliões de kwanzas (31,7 mil milhões de dólares) e a externa a 4,4 biliões de kwanzas (2,3 mil milhões de dólares).

O documento refere que o governo pretende “obter a visão correcta do total da dívida”, incluindo pagamentos atrasados do Estado e dívida externa privada e dos seus fluxos, “bem como previsões precisas do serviço da dívida” bem como “reduzir o défice orçamental previsto para o OGE2018 [de 2,9% do PIB], para um valor entre 0% e 3,0%, por forma trazer a dívida para uma trajectória sustentável.” (Macauhub)