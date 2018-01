Governo de Cabo Verde assina acordo de investimento para construção do hotel Hilton Praia

O governo de Cabo Verde assina hoje, sexta-feira, na Praia uma convenção de investimento com a TRG Praia, do The Resort Group PLC, para a construção do Hilton Praia, um hotel com a categoria de cinco estrelas, informou o governo em comunicado.

O projecto, que será gerido pela cadeia hoteleira Hilton Worldwide ao abrigo de um contracto de 20 anos, disporá de 201 quartos, restaurantes, bares, zonas de lazer e entretenimento, piscinas gerais e privativas, SPA, “health club”, centro de convenções e salas de reuniões, bem como outras unidades complementares necessárias ao funcionamento do empreendimento.

Com um custo orçado em 45 milhões de euros, o Hilton Praia deverá gerar cerca de 150 postos de trabalho directos e vai representar um “aumento significativo” da capacidade de acolhimento turístico do país, ainda de acordo com o comunicado do governo.

O Hilton Praia, que distará apenas seis quilómetros do aeroporto internacional da capital do arquipélago bem como do porto da cidade, tem a entrada em funcionamento prevista para Maio de 2019. (Macauhub)