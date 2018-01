Orçamento de Angola para 2018 com aprovação final a 15 de Fevereiro

O parlamento de Angola agendou para 18 de Janeiro a apreciação e votação, na generalidade, da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2018, que terá a votação final global no dia 15 de Fevereiro, de acordo com um comunicado divulgado pela Assembleia Nacional.

O debate no parlamento contará com sessões de apreciação da proposta do OGE para 2018 com o ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social e os ministros do sector social, da equipa económica e do sector real da economia e os órgãos da administração do poder local do Estado.

As contas do Estado angolano para 2018 contemplam um défice de 697,4 mil milhões de kwanzas (4182 milhões de dólares), equivalente a 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB), traduzindo-se no quinto ano consecutivo de défice orçamental, devido à crise iniciada com a quebra dos preços do barril de petróleo.

O défice estimado de 2,9% é o quinto consecutivo, depois de 5,3% do PIB previstos no OGE para 2017, de 7% em 2016, 3,3% em 2015 e de 6,6% em 2014, quando se iniciou a crise das receitas petrolíferas.

O OGE 2018 comporta despesas estimadas em 9,68 triliões de kwanzas (58 mil milhões de dólares) e um crescimento económico de 4,9%. (Macauhub)