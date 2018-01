Empresa chinesa Shandong Hi-Speed Group interessada na Zona Económica Especial de Economia Marítima de Cabo Verde

Representantes da empresa chinesa Shandong Hi-Speed Group Co. manifestaram “enorme interesse” em participar no desenvolvimento da Zona Económica Especial de Economia Marítima em São Vicente, garantiu o ministro da Economia Marítima, José Gonçalves, no final da visita efectuada àquela ilha de Cabo Verde por uma delegação empresarial da China.

A Shandong Hi-Speed Group Co. é uma empresa que está presente em 76 países onde opera nas mais variadas áreas, desde construção de aeroportos e portos até à operação e gestão de estradas, pontes e linhas de caminhos-de-ferro.

José Gonçalves, citado pela agência noticiosa Inforpress, disse que apesar do carácter “relâmpago” da visita, uma vez que a delegação de empresários permaneceu apenas algumas horas na ilha, a mesma representa “um olhar em primeira mão” das oportunidades que São Vicente oferece no quadro da Zona Económica Especial de Economia Marítima.

O ministro disse ainda que no decurso do encontro realizado na cidade do Mindelo ficou acordada a ida de uma delegação cabo-verdiana à China, ainda no decorrer do primeiro trimestre do ano. (Macauhub)