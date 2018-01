Empresa indiana Essar Ports constrói terminal de carvão em Moçambique

A empresa indiana Essar Ports, do grupo Essar, vai aplicar 500 milhões de dólares na construção de um novo terminal de carvão em Moçambique e na expansão da capacidade de dois projectos domésticos, Hazira e Salaya, disse segunda-feira em Bombaim o presidente executivo da empresa.

Rajiv Agarwal adiantou que o investimento será efectuado ao longo dos próximos dois anos e meio e permitirá expandir a capacidade da empresa para 150 milhões de toneladas por ano, contra os actuais 110 milhões de toneladas, de acordo com a agência noticiosa Press Trust of India.

Em Agosto de 2017, a Essar Ports assinou com o governo de Moçambique um acordo de concessão válido por 30 anos para a construção do referido terminal de carvão, no porto da Beira, província de Sofala.

O terminal de carvão a ser construído em Moçambique será o único negócio que a Essar Ports opera fora da Índia, onde explora instalações portuárias em Hazira e Salaya, na costa ocidental e Vishakhapatnam e Paradip na costa oriental. (Macauhub)