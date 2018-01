Ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau abre à circulação automóvel em Maio/Junho

A ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau (HZMB) abrirá à circulação automóvel no segundo trimestre do ano, escreveu segunda-feira o jornal China Daily, que acrescentou tal dever ocorrer entre Maio e Junho, “embora a data exacta não tenha sido ainda definida.”

As fontes citadas pelo jornal adiantaram que a data final, que será definida pelo governo central, depende em parte do progresso da construção das instalações fronteiriças em Zhuhai e em Hong Kong, tendo em atenção que as de Macau deverão ficar concluídas antecipadamente.

O jornal escreveu ainda que os mecanismos de utilização da ponte, nomeadamente alfândegas e controlo de documentos, planos de emergência e seguros automóveis transfronteiriços, estão ainda por decidir por parte dos governos de Guandgong, Hong Kong e Macau.

Os trabalhos na secção principal da ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau (HZMB) deverão ficar concluídos em princípio de Fevereiro, de acordo com o novo calendário divulgado há dias por Su Quanke, engenheiro-chefe da “HZMB Authority” em declarações ao mesmo jornal.

O novo calendário é a primeira actualização desde que há alguns meses foi feito um anúncio oficial indicando que os trabalhos da secção principal da ponte ficariam concluídos antes do final de 2017.

A mais recente estimativa dos custos da construção desta ponte com uma extensão total de 55 quilómetros é de 120 mil milhões de yuans (18,4 mil milhões de dólares, de acordo com o director financeiro da “HZMB Authority”, Su Yi. (Macauhub)