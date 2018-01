Presidente angolano analisa medidas propostas para o Fundo Soberano de Angola

O Presidente da República, João Lourenço, afirmou segunda-feira, em Luanda, estar a analisar as medidas propostas pelo Ministério das Finanças relativas ao Fundo Soberano de Angola, que poderão ser aplicadas nos próximos dias, no decurso da sua primeira conferência de imprensa desde que tomou posse do cargo.

João Lourenço disse ter sido contratada uma empresa “idónea” para realizar um diagnóstico às contas do Fundo Soberano e adiantou que na sequência desse trabalho o Ministério da Finanças apresentou uma proposta de medidas a tomar no sentido de o governo passar a ter um controlo mais efectivo dos dinheiros postos à disposição do Fundo.

O Fundo Soberano de Angola foi criado em 2012, com uma dotação inicial de cinco mil milhões de dólares, sendo o Conselho de Administração presidido por Filomeno dos Santos, filho do anterior Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

João Lourenço, citado pela agência noticiosa Angop, sublinhou que a exoneração da actual administração do Fundo Soberano pode vir a acontecer, precisando “eu não diria que vou exonerar, mas pode vir a acontecer.”

Na mesma conferência de imprensa, que reuniu mais de uma centena de jornalistas de órgãos nacionais e estrangeiros, o Presidente angolano informou que o governo vai vender a entidades particulares todas as unidades estatais que não dêem lucro.

O Presidente sublinhou que a actividade privada deve ser a principal responsável pela produção de bens e serviços e que o Estado angolano vai apostar no empresariado privado nacional e estrangeiro para desenvolver a economia do país.

João Lourenço mencionou a este propósito que o modelo concebido para as Zonas Económicas Especiais, em que a gestão ficava a cargo do Estado, não deu os resultados que seriam de esperar. (Macauhub)