Grupo Obtala entra em parceria público-privada para exploração de produtos florestais em Moçambique

O grupo florestal Obtala Ltd estabeleceu uma parceria com a FundInvest, uma sociedade de investimento, para combater o abate ilegal de árvores e para promover o processamento da madeira em Moçambique, informou o grupo em comunicado divulgado terça-feira em Guernsey.

A sociedade FundInvest, constituída pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, ficará ao abrigo de um memorando de entendimento não-vinculativo com 51% do capital social da parceria, com os restantes 49% a serem divididos em 1,0% para o grupo Obtala e 48% para a Argento, uma subsidiária do grupo.

A parceria irá operar um negócio de abate, compra, processamento, exportação e distribuição de produtos florestais em Moçambique, dispondo de autorização para adquirir madeira em toro nomeadamente a pequenos concessionários.

O grupo Obtala não tem planos para investir directamente na parceria, mas ficará com a responsabilidade de obter financiamento a taxas de juro preferenciais tanto junto de financiadores particulares como junto de entidades governamentais.

Ficou ainda estabelecido que a serração que o grupo construiu em Nampula irá conceder preços competitivos para o processamento da madeira obtida pela parceria, bem como que as duas entidades irão trabalhar em conjunto no sentido de comercializarem a madeira processada, tanto em Moçambique como no estrangeiro.

O grupo Obtala, com sede em Guernsey, dispõe de 10 concessões florestais em Moçambique, nomeadamente na província de Manica, que ocupam uma área de 120 mil hectares. (Macauhub)