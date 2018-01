Empréstimos da China a Angola superam 60 mil milhões de dólares em 35 anos

A China concedeu a Angola empréstimos no valor de mais de 60 mil milhões de dólares desde que os dois países estabeleceram relações diplomáticas, a 12 de Janeiro de 1983, escreveu o embaixador da China em Angola, Cui Aimin, num artigo publicado no Jornal de Angola com o título “Iniciar nova jornada na parceria estratégica entre a China e Angola.”

“Esse montante, prosseguiu o embaixador, destinou-se à construção de inúmeras obras de infra-estruturas, como centrais de energia, estradas, pontes, hospitais e casas, incentivando o desenvolvimento económico e a melhoria da vida do povo de Angola.”

No artigo, em que recorda os 35 anos de relações bilaterais, Cui Aimin salienta que os resultados da cooperação pragmática são frutíferos, sendo a China o maior parceiro comercial de Angola, enquanto Angola é o maior fornecedor de petróleo da China em África.

O embaixador recorda que no final de 2016 foi realizado em Luanda o Fórum de Investimento China-Angola, que resultou na celebração de 48 acordos de intenção de investimento, no valor total de 1200 milhões de dólares.

“Têm-se aperfeiçoado também os mecanismos de cooperação, nomeadamente da Comissão Orientadora da Cooperação Económica e Comercial entre a China e Angola, tendo a parte chinesa fornecido formação a mais de 2500 quadros angolanos e concedido 300 bolsas de estudo”, pode ler-se no documento.

Ao fim de 35 anos de relacionamento bilateral, o embaixador Cui Aimin afirma que as relações sino-angolanas estão “ao seu melhor nível”, sendo “um exemplo da cooperação de benefícios mútuos e desenvolvimento comum entre a China e os países africanos.” (Macauhub)