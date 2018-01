Presidente João Lourenço nomeia novo Conselho de Administração para o Fundo Soberano de Angola

O Presidente da República, João Lourenço, exonerou quarta-feira José Filomeno dos Santos do cargo de presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Angola, nomeando para o seu lugar Carlos Alberto Lopes, até aqui secretário para os Assuntos Sociais do Chefe de Estado.

Além do presidente do Fundo, foram ainda exonerados os administradores executivos Hugo Miguel Évora Gonçalves e Miguel Damião Gago e com o novo presidente foram nomeados Laura Alcântara Monteiro, Miguel Damião Gago, Pedro Sebastião Teta e Valentina de Sousa Matias Filipe.

O Presidente nomeou ainda Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento e Marcolino José Carlos Moco, dois antigos primeiros-ministros, para integrarem o Conselho de Administração da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) como administradores não-executivos.

O Fundo Soberano de Angola foi criado em 2012, com uma dotação inicial de cinco mil milhões de dólares, sendo o Conselho de Administração presidido por Filomeno dos Santos, filho do anterior Presidente da República, José Eduardo dos Santos. (Macauhub)