Brasil exporta para a China 216 milhões de toneladas de minério de ferro em 2017

As exportações brasileiras de minério de ferro para a China em 2017 totalizaram 216,09 milhões de toneladas, um aumento de 1,5% em relação a 2016, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Os mesmos dados indicam que a China foi responsável pela compra de 61% do total das exportações brasileiras de minério de ferro, que atingiram 353,26 milhões de toneladas no ano findo.

As exportações de minério de ferro do Brasil para a China aumentaram em termos de valor 42% para 10,24 mil milhões de dólares contra 7,2 mil milhões de dólares em 2016.

Na quinta-feira, a China Ore Shipping, empresa do grupo China Cosco Shipping Corporation, recebeu e baptizou com o nome de “Yuanhehai” um dos maiores navios de transporte de minério do mundo, com uma arqueação bruta de 400 mil toneladas.

O “Yuanhehai” faz parte da segunda geração de navios de transporte de minério muito grandes (VLOC, na sigla em inglês), tendo sido projectado e construído pela Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Company.

O navio com 362 metros de comprimento, 65 de largura e 30,4 metros de altura, originalmente encomendado pelo grupo mineiro brasileiro Vale, vai transportar minério de ferro para a China e outros países asiáticos, tais como o Japão e a Coreia do Sul. (Macauhub)