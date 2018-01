Preço dos bilhetes da transportadora aérea de Angola passa a depender da oscilação cambial

O preço dos bilhetes de avião em todos os percursos domésticos, regionais e intercontinentais da transportadora aérea angolana TAAG vai passar a depender da oscilação cambial resultante dos leilões de divisas levados a cabo pelo Banco Nacional de Angola, escreveu o angolano Novo Jornal Online.

A medida foi decidida em função das recentes alterações no mercado cambial nacional e resulta da necessidade da companhia adequar o preço das viagens nas suas rotas a essa nova realidade, escreveu ainda o jornal citando uma fonte do gabinete de comunicação da companhia de bandeira angolana.

A TAAG, à semelhança da generalidade das restantes transportadoras aéreas a operar em Angola, já não vendem bilhetes para as viagens com início no estrangeiro pagos em kwanzas, a moeda angolana, essencialmente devido à dificuldade em repatriar dividendos em divisas.

As alterações, no que respeita às rotas internas, só não serão aplicadas na viagem entre Cabinda e Luanda, e vice-versa, à qual, de acordo com um Decreto Presidencial, será aplicada uma tarifa subvencionada pelo Estado que tem como objectivo reduzir os custos de pouco mais de 39 mil kwanzas para 27 mil.

A subvenção estatal atribuída à TAAG tem como justificação o facto de Cabinda ser a única província que não tem ligação terrestre com o restante território angolano.

Em resultado do primeiro leilão de divisas, após o abandono da indexação da moeda angolana ao dólar, o euro passou a valer 221 kwanzas, contra o anterior câmbio administrativo de 185 kwanzas e o dólar passou de 166 para 185 kwanzas. (Macauhub)