Presidente João Lourenço determina revisão do sistema petrolífero de Angola

O Presidente de Angola pretende rever ao longo do primeiro semestre o modelo do sector petrolífero em vigor, tendo determinado a criação de um grupo de trabalho interministerial para “analisar e actualizar” o Modelo de Reajustamento da Organização do Sector dos Petróleos, aprovado em Maio de 2016, de acordo com um despacho presidencial.

O grupo de trabalho, coordenado pelo ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino Azevedo e integrando o ministro das Finanças, Archer Mangueira, o secretário de Estado dos Petróleos, Paulino Jerónimo, e o presidente do Conselho de Administração da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), Carlos Saturnino, tem um prazo de 120 dias para concluir o trabalho.

Rever e propor o enquadramento da organização encarregue da gestão da área dos hidrocarbonetos, analisar a posição institucional do departamento ministerial responsável pelo sector e reformar as propostas para a constituição da Agência Nacional de Hidrocarbonetos e Biocombustíveis (ANHB), são atribuições deste grupo de trabalho, de acordo com o despacho citado pela agência noticiosa Lusa.

O grupo terá ainda a missão de “analisar e propor as demais adaptações que se afigurem necessárias ao Modelo de Reajustamento da Organização do Sector dos Petróleos”, que entrou em vigor pouco antes de Isabel dos Santos ter sido nomeada para pelo pai e então chefe de Estado para liderar a Sonangol, em Junho de 2016. (Macauhub)