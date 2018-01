Consórcio chinês pretende investir na província da Huíla, Angola

Um consórcio constituído pelas subsidiárias em Angola dos grupos chineses CITIC e China Huashi Enterprises Co. pretende investir nos próximos meses em projectos de abastecimento de água e agro-industriais na província da Huíla, informou na cidade do Lubango o seu presidente, John Zheng.

Zheng falava numa reunião com o governador provincial da Huíla, João Marcelino Tyipinge, com a participação de empresários locais, bem como de responsáveis das direcções provinciais de Geologia e Minas, Agricultura, Pecuária, Pescas e Desenvolvimento Florestal, Energia e Águas e representações do Turismo.

John Zheng, que não divulgou os montantes a investir, manifestou interesse em participar no plano de desenvolvimento da região, com projectos de abastecimento de água, ao abrigo de uma parceria púbico-privada, de acordo com a agência noticiosa Angop.

A subsidiária em Angola da empresa CITIC Construction, do grupo CITIC, presente no país há uma dezena de anos, esteve envolvida na construção dos núcleos habitacionais de Kilamba e Zango em Luanda e mais de oito mil habitações em Namibe e Lubango.

A H&S-China Huashi Group actua em Angola nos sectores da construção civil e imobiliário, na área comercial e logística, agricultura e indústria. (Macauhub)