Ministro Wang Yi conclui em São Tomé e Príncipe périplo africano

O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, concluiu hoje e terça-feira em São Tomé e Príncipe um périplo africano que o levou ao Ruanda e Gabão e a Angola.

O ministro são-tomense dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Urbino Botelho, disse na passada semana ao anunciar a visita do ministro chinês que “vamos aproveitar a oportunidade para reforçar as nossas relações bilaterais, fazer uma avaliação deste primeiro ano do restabelecimento das relações bilaterais e perspectivar o futuro.”

Urbino Botelho disse que a visita do dirigente chinês “testemunha a excelência das relações bilaterais” e adiantou que delegações dos dois países “vão passar em revista assuntos de interesse comum.”

A China e São Tomé e Príncipe restabeleceram relações diplomáticas em Dezembro de 2016. (Macauhub)