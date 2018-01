Angola quase a atingir a meta de produção de petróleo decidida pela OPEP

A produção diária de petróleo em Angola de 1,6 milhões de barris está quase a atingir a meta estabelecida pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de 1,678 milhões de barris/dia, anunciou segunda-feira o representante angolano na Organização de Produtores de Petróleos Africanos (APPO).

Estêvão Pedro, que falava numa reunião extraordinária da comissão de peritos da APPO, a decorrer em Luanda, disse ser necessário haver maior investimento para que se possa atingir a meta estabelecida no domínio da produção petrolífera angolana.

O representante angolano na APPO qualificou de “satisfatório” o actual preço do barril de petróleo, conseguido devido à redução dos excessos de produção adoptada pela OPEP e por outros países, de acordo com a agência noticiosa Angop.

O secretário de Estado dos Petróleos, Paulino Jerónimo, ao referir-se ao preço do petróleo no mercado internacional, disse que a nova realidade obriga os operadores e as empresas de prestação de serviços a serem cada vez mais engenhosos na procura de soluções conducentes à redução de custos, sem comprometer a produção.

A APPO, criada há 31 anos como plataforma de cooperação, colaboração e intercâmbio de experiências entre os seus membros, sucede à Associação dos Países Africanos Produtores de Petróleo (APPA), é constituído por 18 países do continente e tem como membros fundadores Argélia, Angola, Benim, Camarões, Congo, Líbia e Nigéria. (Macauhub)