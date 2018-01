China faz entrega formal do Palácio da Assembleia Nacional de Cabo Verde

O Palácio da Assembleia Nacional é um “símbolo da cooperação” entre a China e Cabo Verde, sendo um dos projectos “mais emblemáticos” dessa cooperação, disse segunda-feira na Praia o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos.

O presidente do parlamento fez estas declarações ao receber das mãos do embaixador da China em Cabo Verde, Du Xiaocong, a chave que simboliza a entrega do Palácio agora restaurado e cuja inauguração está prevista para o mês de Março, de acordo com a agência noticiosa Inforpress.

O Palácio da Assembleia Nacional foi inaugurado a 30 de Outubro de 1985, por ocasião do décimo aniversário da independência, proclamada a 5 de Julho de 1975.

Jorge Santos salientou que a República Popular da China foi sempre um dos parceiros do arquipélago, desde os primórdios da independência, tendo sido um dos primeiros países a estabelecer relações diplomáticas.

Referindo-se ainda à cooperação entre dois países, afirmou que a breve trecho será lançado um “grande projecto”, que é o da Zona de Desenvolvimento Económica e Exclusiva de Cabo Verde, no Mindelo, em relação à qual se pretende ter a China como um “parceiro estratégico de desenvolvimento”.

O embaixador da China disse, por seu turno, que o projecto de restauração do Palácio da Assembleia Nacional constitui um “novo ponto de partida de amizade entre o meu país e Cabo Verde.” (Macauhub)